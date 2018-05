Coppa di Francia, PSG campione: ma la coppa la alzano entrambi i capitani

Bellissimo epilogo nella finale di Coppa di Francia: la squadra di Emery vince 2-0 grazie ai gol di Lo Celso e Cavani, ma il trofeo viene alzato da Flochon e Thiago Silva insieme.

un'ora fa

Allo Stade de France è andata in scena una bellissima serata di calcio in occasione della finale di Coppa di Francia. Si affrontavano il PSG, campione di Francia in carica, e il Les Herbiers, club di terza serie che sta lottando per non retrocedere.

L'esito del match era scontato, non ci sono state sorprese nonostante i miracoli del portier Pichot e i quattro pali colpiti dai parigini. Alla fine la squadra di Emery ha vinto 2-0 grazie ai gol di Lo Celso ed Edinson Cavani (calcio di rigore).

Al triplice fischio dell'arbitro i giocatori del PSG si sono schierati su due file e hanno applaudito i giocatori del Les Herbiers. Non solo. Al momento di alzare la coppa, il capitano del PSG Thiago Silva ha chiamato il collega Flochon e i due hanno sollevato insieme il trofeo al cielo.