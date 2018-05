Il senegalese potrebbe seguire la strada già tracciata da Higuain, ma nel suo contratto non c'è nessuna clausola. L'agente, intanto, apre alla cessione...

22 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Il suo gol aveva fatto tremare la zona di Fuorigrotta, adesso il suo nome fa tremare il calciomercato del Napoli: Koulibaly potrebbe dire addio a fine stagione. E dire che la sua rete all'Allianz Stadium aveva riacceso improvvisamente le speranze scudetto dei partenopei, poi svanite nelle giornate successive. La beffa delle beffe: il giocatore, come ha fatto anche Higuain nell'estate del 2016, potrebbe unirsi proprio alla Juventus.

Come riporta Tuttosport, c'è la possibilità che la storia si ripeta: la dirigenza bianconera ha messo nel mirino il giocatore, che dopo i Mondiali potrebbe cercare nuovi stimoli altrove. Un altro difensore per la Juventus, che vuole di dare nuova linfa al suo pacchetto arretrato: la retroguardia è stato uno dei punti di forza dei (passati e futuri) Campioni d'Italia, che vogliono continuare sulla linea tracciata. E l'eventuale acquisto del senegalese va proprio in quella direzione.

Nessuna clausola, però. Niente Higuain-bis per il Napoli: la dirigenza bianconera, nella prossima finestra di calciomercato, dovrà sedersi al tavolo delle trattative con De Laurentiis e trattare sul prezzo del difensore, che al momento ha un contratto che lo lega alla società partenopea fino al 2021. Ingaggio da 2 milioni per Koulibaly: Marotta lo tenterà con uno stipendio superiore? Probabile. Al momento, però, nessuna certezza. L'agente, intanto, non ha smentito la sua possibile cessione. Anzi...

Getty Images

Calciomercato, Koulibaly alla Juventus? L'agente apre alla cessione

Koulibaly alla Juventus: fantasia di calciomercato o realtà? Le parole dell'agente spaventano il Napoli. Bruno Satin, che assiste il senegalese, ha parlato del futuro del suo assistito. E non ha smentito le voci su una possibile cessione. Anzi: l'apertura c'è. Tra i Mondiali che incombono e un fattore che potrebbe essere determinante:

È troppo presto per parlare di futuro, ma questo è un anno particolare: è l'anno del Mondiale. E bisognerà vedere anche come finirà la questione Sarri: sicuramente questo potrà avere un impatto

All'addio del tecnico potrebbe seguire anche quello del difensore, quindi. Destinazione Juventus? Difficile dirlo adesso. Ma l'agente del giocatore non ha escluso neanche questa possibilità:

Koulibaly alla Juventus? Kalidou è a un livello tale che può giocare ovunque