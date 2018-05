I rossoneri cercano una punta esperta e il colombiano sembra essere il profilo giusto. Mendes, molto vicino al Monaco, starebbe portando avanti la trattativa.

In attesa di scoprire il risultato della finale di Coppa Italia di questa sera, il Milan sta già incominciando a pensare al futuro: il faraonico calciomercato della scorsa estate non ha portato i rossoneri tanto in alto quanto ci si aspettava e per questo motivo la dirigenza dovrà muoversi molto anche nella prossima finestra.

La maggior delusione di questa annata è stata sicuramente il rendimento dei due centravanti André Silva e Kalinic, arrivati per una cifra complessiva che supera i 60 milioni di euro. I due attaccanti non hanno lasciato in segno, specialmente in campionato, e sono spesso stati mandati in panchina per far spazio a Cutrone.

La parola d'ordine per il prossimo calciomercato del Milan sarà "esperienza": la squadra è già piena di giovani di ottima prospettiva, ora c'è bisogno di avere calciatori già pronti. E per il ruolo di prima punta, un profilo che potrebbe corrispondere a questo identikit è quello di Radamel Falcao.

Calciomercato Milan, possibile scambio Falcao-André Silva col Monaco

La notizia arriva da Tuttosport, che rivela come il centravanti del Monaco sarebbe il primo della lista di calciomercato della dirigenza rossonera. Il colombiano quest'anno ha messo a segno 24 reti in 35 presenze e sembra tornato in buone condizioni fisiche. Un giocatore con la sua esperienza internazionale sarebbe l'uomo perfetto per far crescere con calma Cutrone e garantire un certo numero di gol all'attacco del Milan e per questa trattativa si sarebbe già messo in moto Jorge Mendes. Il procuratore, molto vicino alla dirigenza del Monaco, avrebbe già gettato le basi per l'affare in un incontro avuto qualche giorno fa a Madrid a cui erano presenti Mirabelli e il direttore sportivo del club francese Antonio Cordon.

Il Milan però non potrà spendere molto nella prossima campagna acquisti, motivo per cui Mendes avrebbe proposto uno scambio di cartellini fra quello di Falcao e quello del suo assistito André Silva. Il portoghese, che in questa stagione ha deluso, potrebbe provare ad andare in Francia e rilanciarsi ma bisognerà aspettare la risposta del Milan che soltanto 12 mesi fa ha investito su di lui 40 milioni di euro.

Sull'attaccante della Nazionale campione d'Europa c'è anche l'interesse di squadre di Premier League come il Wolverhampton, ma se il Monaco si qualificasse alla prossima Champions League la tentazione di andare a giocare nel Principato si farebbe ancora più forte. E questo trasferimento regalerebbe Falcao al Milan.