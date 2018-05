La dirigenza rossonera ha incontrato l'ad Carnevali e gli agenti del giocatore: l'esterno classe '93 potrebbe essere il sostituto di Bonaventura.

In attesa di scoprire se parteciperà alla prossima edizione dell'Europa League (via sesto o settimo posto oppure vincendo la Coppa Italia), la dirigenza del Milan pensa già a come muoversi durante la sessione estiva di calciomercato, finestra in cui il club rossonero non potrà permettersi più altri errori.

Nonostante i tanti acquisti dell'anno scorso infatti, la squadra non ha disputato un campionato all'altezza delle aspettative. Per questo motivo l'amministratore delegato Fassone e il direttore sportivo Mirabelli stanno incominciando a scegliere le prossime mosse con estrema cura.

In queste ore le indiscrezioni sul calciomercato del Milan hanno incominciato a circolare e oltre all'interesse dei rossoneri per Radamel Falcao è spuntato un profilo nuovo per la formazione allenata da Gennaro Gattuso: quello di Politano.

Getty

Calciomercato Milan, incontro col Sassuolo per Politano

L'attaccante del Sassuolo sembra essere nel mirino di Fassone e Mirabelli, che avrebbero addirittura già fatto la prima mossa. Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, oggi ci sarebbe stato un primo incontro fra la dirigenza rossonera e gli agenti del giocatore Davide Lippi e Luca Pennacchi. Al colloquio si sarebbe unito in seguito l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali e durante la chiacchierata è stato sondato il terreno per una possibile cessione di Politano in estate, dopo che il ragazzo è stato ad un passo dal Napoli durante il calciomercato invernale.

La resistenza del Sassuolo e la richiesta economica ritenuta molto alta dai partenopei non hanno portato la trattativa alla chiusura. L'esterno classe '93 è ancora nel mirino di De Laurentiis, ma il Milan sembra molto interessato anche perché potrebbe dover sostituire Bonaventura.

L'ex atalantino sembra tentennare di fronte alle offerte di rinnovo contrattuale proposte dal Milan e su di lui c'è l'interesse della Juventus. Jack normalmente gioca da mezzala ma è stato usato anche nel tridente offensivo e se partisse, il principale indiziato per sostituirlo in rosa sarebbe Politano che andrebbe così a rafforzare il reparto delle ali a disposizione di Gattuso. Se il Milan vorrà tentare un assalto dovrà comunque fare un esborso importante, sicuramente superiore ai 20 milioni di euro.