In Inghilterra scrivono che il club madrileno è disposto a fare pazzie per l'egiziano: il Liverpool lo valuta 200 milioni.

Il Real Madrid continua ad avere gli occhi puntati su Mohamed Salah. Il presidente dei Blancos Florentino Perez vuole portarlo a tutti i costi al Santiago Bernabeu nella sessione estiva di calciomercato, ma il Liverpool fa muro e fissa il prezzo del suo cartellino a 200 milioni di euro, quasi 140 in più di quanti ne sono serviti per prenderlo in estate dalla Roma.

Sul portale inglese Express si legge che intanto il Liverpool si sarebbe già cautelato con l'acquisto di Nabil Fekir, per cui sarebbe stato raggiunto un accordo con il Lione sulla base di 70 milioni di euro. Mentre i Blancos, prima di affondare il colpo per l'ex Roma, potrebbero fare cassa cedendo Gareth Bale, Benzema e Ceballos, oppure, secondo il quotidiano spagnolo Don Balon, percorrendo un'altra.

Pare infatti che il tecnico del club inglese, Jurgen Klopp, abbia avanzato una proposta di scambio: Gareth Bale, Navas e Mateo Kovacic per l'egiziano. In un colpo solo i Reds troverebbero un degno sostituto di Salah, risolverebbero il problema del portiere e in più arricchirebbero la rosa con un centrocampista dal valore di Mateo Kovacic.

Calciomercato, i numeri da urlo di Salah

Mohamed Salah è l'assoluto protagonista di questa stagione del Liverpool. L'attaccante egiziano è in splendida forma e lo dimostrano le sue 43 reti messe a segno tra tutte le competizioni. In particolar modo i 10 gol siglati in Champions League hanno contribuito a portare il suo club in finale contro il Real Madrid. Inoltre Salah è attualmente secondo nella classifica della Scarpa d'Oro, a soli due reti da Lionel Messi (66 i punti per la Pulce, 62 per l'egiziano), e potrebbe incrementare il suo bottino e il suo valore disputando una grande finale di Champions e brillando al Mondiale in Russia dove parteciperà con l'Egitto.