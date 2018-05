Bundesliga, Norimberga promosso: i giocatori cantano l'inno della Juventus

Durante i festeggiamenti per la promozione in massima serie tedesca, i giocatori del Norimberga hanno cantato "Juve, storia di un grande amore".

Grazie alla vittoria per 2-0 in casa del Sandhausen, il Norimberga è tornato in Bundesliga dopo quattro anni. In questi giorni giocatori, staff e tifosi stanno festeggiamento senza soluzione di continuità un traguardo straordinario. Tra i tanti video pubblicati dal club, ce n'è uno su Facebook che ha catturato l'attenzione più degli altri.

Si vedono i giocatori del Norimberga sul pullman cantare a squarciagola, all'improvviso si sente una canzone che ha qualcosa a che vedere con l'Italia, in particolare con la Juventus.

Che canzone è? "Juventus, storia di una grande amore", l'inno che fa da colonna sonora alle partite che i bianconeri giocano allo Stadium. Ma perché i calciatori del Norimberga lo conoscono a memoria? Perché il difensore Enrico Valentini, di origini italiane, è un grande tifoso della Juventus e ha contagiato i suoi compagni di squadra.