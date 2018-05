Sabato lo storico club del nord della Germania può retrocedere: i tifosi hanno però pensato a un premio speciale nel caso in cui il Colonia dovesse battere il Wolfsburg terzultimo.

1 condivisione

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Ultima spiaggia. L'Amburgo è arrivato al bivio della sua vita, resta una sola partita di Bundesliga da giocare: o si salva o retrocede. O vive o muore. Anche perché negli ultimi anni il club, ridotto a una poco onorevole lotta salvezza, è andato avanti ribadendo in continuazione la propria unicità: nessun altro club ha partecipato a ogni edizione del massimo campionato tedesco senza mai retrocedere.

Per questo, ora che l'Amburgo, a 90 minuti dalla fine della Bundesliga 2017-18, ha un ritardo di 2 punti sul Wolfsburg terzultimo (posizione che garantisce lo spareggio col Kiel, terzo in classifica nella seconda divisione), è sì importante la gara che giocherà con il Borussia Moenchengladbach, ma è altresì fondamentale che i Lupi vengano sconfitti dal Colonia.

Questa l'unica possibilità che l'Amburgo ha per salvarsi. Vincere e sperare che il Wolfsburg perda. Per questo i tifosi dell'HSV stanno organizzando un'iniziativa unica nel suo genere. Vogliono infatti premiare i tifosi del Colonia (già retrocesso) se questo dovesse vincere contro i bianconverdi.

Getty I giocatori dell'Amburgo festeggiano dopo un gol

Bundesliga, i tifosi dell'Amburgo donano 1500 litri di birra a quelli del Colonia

L'idea è venuta a ad Andreas Kloss, storico tifoso dell'Amburgo che ha lanciato su Twitter l'hashtag #KölschfürdenFC per spingere gli altri sostenitori dell'HSV a fare una sorta di colletta di birre (la Kölsch è la più famosa birra di Colonia) da donare ai colleghi. Kloss è pronto a donare 50 litri di birra in prima persona ai tifosi del Colonia, ma ha anche assicurato che sono già 1887 i litri di birra garantiti in caso di sconfitta del Wolfsburg.

Vota anche tu! L'Amburgo riuscirà a salvarsi? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No L'Amburgo riuscirà a salvarsi? Condividi





Perché i tifosi dell'Amburgo non vogliono retrocedere, per salvarsi e restare in Bundesliga sono disposti a tutto, anche a pagare di tasca loro. O peggio: anche a far festeggiare altri. Poi magari si brinderebbe alla loro salute dopo lo spareggio col Kiel. Quella, ancora una volta, sarebbe l'ultima spiaggia.