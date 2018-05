Backdoor Podcast: Breveglieri scout Olimpia e il passato con Repesa

Questa settimana a Backdoor Podcast si parla di scouting, giovanili e assistant coach con Roberto Breveglieri scout dell'Olimpia Milano.

0 condivisioni

4 ore fa di Simone Mazzola

Dopo aver parlato di comportamenti e progetti nobili con il fondatore di "Io tifo positivo", questa settimana Backdoor Podcast torna a parlare di pallacanestro giocata, ma soprattutto allenata e vista con un ospite ricco di aneddoti e storie da raccontare. Roberto "Bebo" Breveglieri è uno degli scout più puri del basket italiano e il suo lavoro per l'Olimpia Milano è d'inestimabile valore per il presente e il futuro della squadra. Ci ha infatti raccontato quali sono i metodi di analisi di uno scout e come vengono condivisi con società e allenatore.

Oltre a questo la sua carriera ha toccato tantissimi lati della pallacanestro giocata, dapprima essendo assistente allenatore di coach vincenti come Jasmin Repesa alla Fortitudo, Matteo Boniciolli, Cesare Pancotto e Max Menetti, sino ad arrivare ai lunghi confronti con Sasha Djordjevic e Carlton Myers, che ancora oggi sono fonte d'ispirazione per le giovanili che segue e che prova a far crescere con la logica e le storie dei campioni che ha potuto vivere in prima persona.