Prima dell'ultimo turno di Bundesliga c'è stata una contestazione al centro sportivo del biancoverdi: la squadra è attualmente terzultima in classifica. .

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Più che una crisi è un ridimensionamento. È questo che preoccupa. Il Wolfsburg non è più la squadra che si era fatta conoscere in Europa. Quarti di finale di Europa League nel 2015, quarti di finale di Champions League nel 2016.

Ora è scomparso. Nel 2017 il club, arrivato terzultimo in Bundesliga, si è salvato solo allo spareggio per non retrocedere. Quest'anno, a una giornata dalla fine del campionato, la squadra sembra destinata nuovamente ai play out.

Non ci sono più i Perisic, i Draxler, i De Bruyne che hanno acceso la piazza regalando sogni inaspettati. Ora ci sono giocatori che faticano a rendere e che probabilmente sono stati sopravvalutati al momento dell'acquisto. E ai tifosi un crollo così non piace affatto.

Bundesliga, i tifosi del Wolfsburg contestano

Arrivati al campo d'allenamento, i giocatori del Wolfsburg hanno ricevuto una sorpresa per nulla gradita. Alcuni ultrà avevano appeso a bordo campo una busta piena di pannolini sporchi. Uno striscione ha poi spiegato il senso del gesto:

Questo abbiamo ottenuto mettendoci più lavoro e passione

Il riferimento al motto della stagione ("Lavoro, calcio, passione”) è piuttosto evidente. Su un secondo striscione c'era invece una scritta ancor più volgare:

Mer** per mer**

Perché ai tifosi non piace l'atteggiamento evidentemente rinunciatario di alcuni giocatori. Sembra quasi che a molti l'eventuale retrocessione del club non interessi. Non c'è passione, non c'è impegno. E questo i tifosi non lo possono accettare. Poi c'è anche un problema tecnico, perché per quanto svogliati i giocatori sono comunque tecnicamente inferiori ai vari De Bruyne, Perisic, Caligiuri, Schurrle e Draxler. Per questo a Wolfsburg sono preoccupati. Più che una crisi sembra proprio un ridimensionamento.