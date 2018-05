I titoli dei quotidiani sportivi si concentrano sulla finale di Coppa Italia in programma domani sera che vedrà sfidarsi Juventus e Milan.

16 minuti fa di Daniele Minuti

La stagione calcistica sta per chiudersi e mentre attendiamo la fine del campionato, che dallo scorso week-end è virtualmente in mano alla Juventus, domani scopriremo anche chi fra i Campioni d'Italia e il Milan vincerà questa edizione della Coppa Italia.

A Roma si giocherà la partita fra le squadre allenate da Allegri e Gattuso, con i bianconeri che cercano la loro quarta vittoria consecutiva. Dal canto suo il Diavolo vuole fare uno scherzo alla Vecchia Signora e chiudere un'annata complicata mettendo un trofeo in bacheca.

Nella nostra rassegna stampa vediamo che è proprio Juventus-Milan di domani sera a dominare i titoli dei giornali sportivi. Sulla Gazzetta c'è spazio anche per Mancini mentre in Spagna ci sono ancora gli strascichi di un Clasico molto caldo.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Mancini c.t.: c'è l'accordo"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra un'intervista esclusiva rilasciata da Calhanoglu in vista di Juventus-Milan e la notizia che ormai Roberto Mancini è ad un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana.

Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Milan, riprovaci"

Anche sul Corriere dello Sport troviamo un'intervista ad un giocatore del Milan in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Sul quotidiano romano è il turno di Alessio Romagnoli, che si dice fiducioso sulle possibilità di vittoria dei rossoneri.

Corriere dello Sport

Tuttosport pensa a Juventus-Milan

Chiudiamo la rassegna stampa dei giornali italiani con Tuttosport, anch'esso concentrato su Juventus-Milan. Per i rossoneri parla Suso in esclusiva, mentre in casa bianconera si pensa già al calciomercato estivo.

Tuttosport

L'Equipe: "La fête á Paris"

Anche in Francia è tempo di finale di Coppa: questa sera il Paris Saint-Germain contenderà il trofeo al piccolo Les Herbiers, squadra che al momento milita nella terza divisione e che sta lottando per non retrocedere.

Equipe

As torna sul Clasico

La rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli si divide sulle polemiche post-Clasico e il calciomercato: As dedica la sua prima pagina a Sergio Ramos, che nel dopo partita ha ricevuto la maglia di Andrés Iniesta con una dedica.

As

Sport: "Juego sucio"

Anche il catalano Sport torna sul Clasico, ma in maniera polemica. Stando a quanto riportato dal quotidiano catalano nell'ambiente del Barcellona filtra nervosismo per il comportamento del Real Madrid nel post partita, specialmente le critiche all'arbitro e a Messi.

Sport

Mundo Deportivo: "Bartomeu da las claves"

Il Mundo Deportivo apre con un'intervista al presidente del Barcellona Bartomeu. Fra i tanti punti toccati dal massimo dirigente del club catalano, troviamo anche l'ammissione di un contatto con l'entourage di Griezmann.

Mundo Deportivo

Marca apre sul calciomercato

Ed è proprio Griezmann a dominare la prima pagina di Marca. Il talento francese dell'Atletico Madrid è da tempo nel mirino del Barcellona e Bartomeu ha ammesso che tempo fa c'è stato un incontro con uno dei suoi agenti.

Marca

A Bola: interesse del Napoli per Rui Patricio

Chiudiamo con il portoghese La Bola, che dedica la sua prima pagina ad un'altra notizia di calciomercato: secondo il quotidiano sportivo, il Napoli sarebbe ad un passo dall'accordo per portare in Italia Rui Patricio, portiere dello Sporting Lisbona.