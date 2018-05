Premier League, il trofeo cade a terra: Sergio Ramos consiglia Gündogan

Simpatico siparietto su Twitter tra il difensore del Real Madrid e il centrocampista del Manchester City.

un'ora fa

Un piccolo incidente durante i festeggiamenti. Domenica, al termine di Manchester City-Huddersfield, la squadra di Pep Guardiola è stata premiata per la vittoria della Premier League 2017/18. L'euforia era ovviamente tanta, a farne le spese il povero Yaya Touré che è stato scherzosamente schiaffeggiato visto il suo imminente addio.

Proprio mentre l'ivoriano veniva preso di mira, qualche giocatore ha urtato il trofeo della Premier che è rovinosamente caduto per terra. L'istantanea che immortala l'espressione di Zincenko e Walker mentre la coppa viene abbattuta ha fatto il giro dei social. Così come è diventato virale il tweet di Ilkay Gündogan che ha scritto: "Conoscete un posto dove riparano trofei? Serve a un amico...".

Tra le risposte spicca quella del capitano del Real Madrid, Sergio Ramos, che può ritenersi esperto in materia dato che nel 2011, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa del Re, si fece sfuggire il trofeo mentre era sul pullman scoperto. "Ne conosco un paio ma non li sento dal 2011. Ormai far cadere un trofeo sta diventando una moda...".