Sir Alex Ferguson è fuori dal coma: ha parlato coi familiari

Il leggendario manager del Manchester United si è svegliato dopo l'operazione a cui si è sottoposto nella serata di sabato.

50 minuti fa

Arrivano buone notizie dal Royal Hospital di Salford. L'ex manager del Manchester United Sir Alex Ferguson, operato nella serata di sabato in seguito a un'emorragia cerebrale, è uscito dal coma.

Il 76enne - si legge su Gazzetta.it - ha parlato anche con la miglie Cathy, i familiari e gli amici che in queste ore attendevano con ansia buone notizie. Fortunatamente sono arrivate.

I medici fanno trapelare soddisfazione per come sta procedendo il decorso post-operatorio, c'è un cauto ottimismo per un recupero totale dello scozzese. Tutto il mondo del calcio tira un sospiro di sollievo e accenna un sorriso.