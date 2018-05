Le parole del tecnico del club di terza serie: "Sarà impossibile battere i campioni di Francia, ma voglio vederli negli occhi".

4 ore fa

Stasera alle 21.05 allo Stade de France - diretta su Fox Sports, canale 204 di Sky - si affrontano Les Herbiers e PSG per la finale di Coppa di Francia. Una squadra di terza serie, che rischia di retrocedere in quarta divisione, contro i campiondi Francia in carica. Un paese che conta appena 15mila abitanti sfida la capitale.

A poche ore dal match ha parlato il tecnico del Les Herbiers, Stephane Masala, 41enne di origini sarde che lo scorso 16 gennaio ha sostituito l'esonerato Frederic Reculeau. Da quel giorno è iniziata una favola che non è ancora giunta al termine.

Allenatori molto più esperti e preparati di me - ha detto Masala a Le Parisien - non hanno mai messo piede allo Stade de France, stasera io ne avrò la possibilità. Prima della partita farò un discorso che stupirà i miei ragazzi, dirò qualcosa che non hanno mai sentito prima in vita loro. Sono consapevole che non c'è alcuna possibilità di battere il PSG e vincere la coppa, il nostro obiettivo sarà quello di resistere il più a lungo possibile. Non conterà il risultato finale, voglio solo guardarli negli occhi

Pensate che Masala non ha ancora il patentino per allenare in terza divisione. Ogni settimana il Les Herbiers è costretto a pagare una multa pur di fargli guidare la squadra.