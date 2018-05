Juventus, la maglia per la stagione 2018/19

Juventus, la maglia per la stagione 2018/19

Juventus, la maglia per la stagione 2018/19

Juventus, la maglia per la stagione 2018/19

La stagione deve ancora finire, la Juventus è a un passo dal suo settimo Scudetto di fila e deve giocare la finale di Coppa Italia contro il Milan. Ma intanto sul web fanno la loro comparsa le prime immagini della prima maglia dei bianconeri per la stagione 2018/19.

Diffuse le prime immagini della nuova divisa dei bianconeri per la prossima stagione.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK