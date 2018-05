Giudice Sportivo, cori contro Iuliano: Inter multata

L'ex difensore della Juventus, oggi vice di Igor Tudor all'Udinese, è stato preso di mira durante il match vinto 4-0 dall'Inter alla Dacia Arena.

2 ore fa

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 36esima giornata di Serie A. Ervin Zukanovic del Genoa dovrà stare fermo due giornate (appuntamento alla prossima stagione), mentre sono stati fermati per un turno Mohamed Fofana (Udinese), Goran Pandev (Genoa), Mattia Bani (Chievo), Juan Cuadrado (Juventus), Federico Peluso (Sassuolo), Ivan Radovanovic (Chievo), Luiz Felipe Ramos (Lazio) e Francesco Vicari (Spal).

Stop di una giornata per un tecnico, Gian Piero Gaseprini dell'Atalanta, multato anche con un'ammenda di 10mila ''per avere, al termine della gara, nel recinto di gioco, rivolto ad un assistente - recita il comunicato ufficiale - espressioni gravemente offensive nei confronti del VAR; recidivo''.

Da segnalare inoltre l'ammenda di 3mila euro che dovrà pagare l'Inter per i "cori gravemente offensivi" rivolti dai tifosi nerazzurri al vice allenatore dell'Udinese, Mark Iuliano, protagonista di quel celebre Juventus-Inter del 1998 in cui non fu sanzionato dall'arbitro Ceccarini un contatto in area tra lui e Ronaldo.