Il Clasico Barcellona-Real Madrid non è finito al triplice fischio dell'arbitro Hernandez Hernandez. A distanza di due giorni continuano a emergere retroscena e dialoghi del match valido per la 36esima giornata di Liga terminato 2-2.

Gerard Piqué è stato uno dei protagonisti della gara del Camp Nou, in campo e fuori. Ieri erano emerse le parole dette all'orecchio di Nacho prima del secondo tempo ("Abbiamo vinto la Liga solo perché abbiamo tanti punti di vantaggio, altrimenti con voi è impossibile"), oggi emerge un altro siparietto.

A portarlo alla luce sono le telecamere di Movistar che hanno ripreso un dialogo tra il difensore blaugrana e Casemiro. Si vede lo spagnolo avvicinare il brasiliano e dirgli ironicamente: "Stai tranquillo, puoi fare tutti i falli che vuoi tanto non ti ammoniscono". Poi Piqué gli fa una carezza e Casemiro gli sposta la mano. Scene dal Clasico.

Piqué told Casemiro: “You can foul as much as you like, the ref will never give you a card”. Rhino got triggered. pic.twitter.com/80gYclQrUv