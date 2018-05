"Leo ha parlato con l'arbitro solamente in campo". Così l'entourage dell'argentino smentisce Sergio Ramos che aveva denunciato pressioni sull'arbitro da parte della Pulce.

44 minuti fa

Strascichi di Clasico. Sono passati due giorni ma in Spagna si continua a parlare di Barcellona-Real Madrid, big match della 36esima giornata di Liga terminato 2-2. Nel post-partita diversi portali iberici hanno riportato alcune parole che Messi avrebbe rivolto all'arbitro Hernandez Hernandez durante l'intervello: "Ti sei ca***o addosso, basta regali al Real Madrid!", avrebbe detto poco dopo l'espulsione di Sergi Roberto per una manata rifilata a Marcelo.

Uno sfogo confermato anche da Sergio Ramos: "Messi ha messo pressione all'arbitro a fine primo tempo. Non so se sia stato ripreso o meno dalle telecamere e se l'arbitro abbia poi cambiato modo di fischiare, ma questo è il calcio e tutto deve rimanere sul campo....". Oggi arriva la secca smentita dell'entourage del 10 blaugrana.

"Messi non ha mai parlato in quel modo all'arbitro. Si è confrontato con lui in campo e non nel tunnel che porta agli spogliatoi”. Nessuna pressione all'arbitro Hernandez Hernandez, lo staff di Messi ci tiene a sottolinearlo per spazziare via le polemiche e mettere la parola fine a questa storia. Una cosa è certa: la direzione di Hernandez Hernandez ha scontentato tutti.