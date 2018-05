Il futuro dell'attuale tecnico dei partenopei è ancora incerto: i nomi per sostituirlo sono quelli degli allenatori di Shakhtar Donetsk e Sampdoria.

50 minuti fa di Daniele Minuti

Il futuro di Maurizio Sarri è il tema che sta tenendo banco in casa Napoli. Con lo Scudetto ormai praticamente sfumato, la società di Aurelio De Laurentiis dovrà capire chi sarà l'allenatore che si siederà sulla panchina del San Paolo nella prossima stagione e vuole farlo al più presto anche per progettare le strategie di calciomercato.

Le dichiarazioni polemiche del presidente sull'ex tecnico dell'Empoli di questi giorni hanno inasprito il rapporto fra le parti e l'addio alla fine del campionato sembra sempre più probabile, con le sirene della Premier League che chiamano il napoletano.

In attesa di scoprire se Sarri rimarrà o meno, De Laurentiis si sta già cautelando e ha iniziato a sondare il terreno per eventuali sostituti. Le piste di calciomercato portano sia a nomi italiani che a profili stranieri.

Calciomercato Napoli, i nomi per il dopo Sarri

Uno dei possibili sostituti di Sarri sulla panchina del Napoli è quel Marco Giampaolo che prese già il suo posto dopo il suo addio all'Empoli. L'attuale tecnico della Sampdoria ha dimostrato di essere cresciuto a Genova e dal punto di vista tecnico sarebbe una scelta che garantirebbe continuità all'idea di gioco che i partenopei hanno portato avanti in questo triennio. Secondo Sky Sport ci sarebbe anche la possibilità di un assalto a Simone Inzaghi, che però sembra intenzionato a lasciare la Lazio soltanto per fare un salto ancora più in alto (è uno dei nomi per il post-Allegri in casa Juve).

La pista estera porta a Fonseca e Emery

Occhio però alla possibilità estera: l'unico allenatore non italiano del Napoli di De Laurentiis è stato Rafa Benitez. Ora il massimo dirigente dei partenopei potrebbe scegliere di tornare su un profilo straniero. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, un candidato forte sarebbe Paulo Fonseca, l'uomo che ha eliminato il club campano dalla Champions League con il suo Shakhtar Donetsk.

Altrimenti rimane viva l'opzione che porta a Emery, che fra poche settimane lascerà il Paris Saint-Germain. Il francese porterebbe la sua esperienza in particolare in campo internazionale, cosa che permetterebbe al Napoli anche di avere una maggiore attrattiva sul calciomercato.

Ma tutto dipende da Maurizio Sarri, che a bocce ferme avrà un incontro probabilmente risolutivo con De Laurentiis per capire se continuare insieme. In caso di suo addio, il Napoli pensa già a chi dare in mano la squadra per farla rimanere ad alti livelli.