Calciomercato Juventus: Lichtsteiner, accordo col Borussia Dortmund?

Il difensore svizzero è pronto a fare le valigie e lasciare Torino nella prossima stagione: la sua destinazione potrebbe essere la Bundesliga.

un'ora fa

“Gioco in una delle squadre più importanti in Europa, ma il mio futuro sarà lontano dalla Juventus". Con queste parole e dopo sette stagioni con la Juventus, Stephan Lichtsteiner ha annunciato l'addio al club torinese che gli ha regalato tante soddisfazioni. Il 34enne difensore ha voglia di ritornare protagonista ed è pronto ad una nuova esperienza.

Il quotidiano svizzero Blick e il tedesco Bild parlano di un interesse del Borussia Dortumund. Ci sarebbe già un accordo tra il calciatore svizzero classe '84 e il club di Bundesliga, la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Dopo l'ultima stagione deludente (3° posto in classifica a 34 punti dalla prima Bayern Monaco e l'eliminazione agli ottavi di Europa League) il club tedesco rivoluzionerà la squadra per il prossimo campionato e, complice anche le non perfette condizioni fisiche del difensore polacco Piszczek, il profilo di un giocatore esperto come Lichtseiner, che arriverebbe oltretutto a parametro zero, potrebbe rientrare proprio nei piani del club.

Calciomercato Juventus: Lichtsteiner verso il Borussia Dortmund

Stephan Lichtsteiner sarebbe pronto a difendere i colori del Borussia Dortmund dopo la lunga esperienza torinese. L'addio alla Juventus deriva sicuramente anche dal rapporto non proprio ottimale con il tecnico Allegri che lo ha lasciato fuori dal terreno di gioco molte volte negli ultimi tempi. Per lui pronto un contratto di un anno con i gialloneri.

Lichtsteiner è passato dalla Lazio alla Juventus nel 2011 per 10 milioni di euro. Un'esperienza, quella torinese, fatta di alti e bassi, di gioie e delusioni. E come dimenticare il malore che lo colpì nel 2015 nel corso dell'intervallo della partita tra Juventus e Frosinone. Un'aritmia cardiaca che lo ha tenuto lontato dai giochi per un po' di tempo.

Di tutto rispetto il suo palmares: con la maglia bianconera Lichtsteiner ha collezionato sei scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. In Germania potrebbe arricchire ancor di più la sua bacheca.