Calciomercato Atletico: il Barcellona pagherà la clausola di Griezmann!

I blaugrana hanno già avvisato i Colchoneros che pagheranno la clausola di 100 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante francese.

40 minuti fa

Il Barcellona non è mai stato così vicino ad Antoine Griezmann. L'attaccante dell'Atletico Madrid, che ha un contratto con i Colchoneros fino al 2022, sarebbe a un passo dal trasferimento in blaugrana nella prossima finestra di calciomercato. Come riportato da El Partidazo de Cope, il club catalano avrebbe già comunicato all'Atletico che pagherà la clausola rescissoria di 100 milioni di euro (attualmente è di 200, dal 1° luglio 2018 scenderà a 100). Simeone e i dirigenti dell'Atletico avrebbero provato in ogni modo a convincere il classe '91 a restare a Madrid, ma ormai il trasferimento sembra cosa fatta. A Barcellona sta per nascere la MSG: Messi, Suarez e Griezmann.