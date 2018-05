Problemi in campo per il Gençlerbirligi, protagonista Florentin (fratello di Paul) che viene aggredito dai compagni di squadra dopo la partita con l'Antalyaspor Kulübü.

un'ora fa di Marco Ercole

Il fratello di Paul Pogba, Stephan Florentin, potrebbe aver terminato anzitempo la sua avventura nella Süper Lig turca. Il 27enne difensore nazionale della Guinea avrebbe il contratto in scadenza a giugno 2019, ma difficilmente quello che è accaduto nel corso (e dopo) l'ultima partita di campionato consentirà che questo venga rispettato. Il fattaccio è accaduto ieri, quando la squadra di Pogba, il Gençlerbirligi, ospitava l'Antalyaspor.

È uno scontro diretto per la salvezza, tra due squadre distanti appena 5 punti l'una dall'altra, e con i padroni di casa alla disperata ricerca di una vittoria per abbandonare la penultima posizione in classifica.

A vincere però sono gli ospiti, grazie a un gol al 78' di Doukara, che per forza di cose rende ancora più incandescente l'ambiente. Ed è proprio dieci minuti dopo che in campo si scatena il caos: Florentin Pogba, con tre cambi già effettuati dal suo allenatore, abbandona il terreno di gioco per un problema fisico senza essere richiamato in panchina e si toglie la maglia, lasciando la squadra in inferiorità numerica in un momento così delicato.

VİDEO | İşte Florentin Pogba’nın sahayı terk ettiği dakikalarda yaşananlar.. pic.twitter.com/Bjx4MEB2nk — Ligue 1 Türkçe (@Ligue1_Turkce) May 6, 2018

Un atteggiamento che non viene gradito (eufemismo) dai compagni di squadra, che lo inseguono e vanno contro di lui a brutto muso per farglielo notare. Ne nasce un parapiglia in campo, di fronte alle telecamere, ma non è niente in confronto a quello che accade dopo negli spogliatoi.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa turca Dogan, infatti, una volta terminata la partita i giocatori del Gençlerbirligi hanno letteralmente aggredito il fratello di Paul Pogba.

Sono dovuti intervenire addirittura i dirigenti del club e le forze dell'ordine per garantire la sua incolumità, riportare la situazione alla calma e scortare il difensore fuori dallo stadio. Una situazione davvero complicata, che secondo i media francesi (fino allo scorso dicembre Florentin era un calciatore del Saint-Étienne) porterà all'inevitabile seperazione consensuale e all'addio del difensore al campionato turco.