Ci si aspetterebbe che la maglia indossata nell'ultimo Clasico, Andrés Iniesta la tenga con sé, conservandola tra i più cari ricordi della sua gloriosa carriera. Al massimo si potrebbe ipotizzare in un dono a qualche suo compagno di squadra. Magari Messi, oppure Piqué, gente con la quale ha condiviso mille battaglie con la casacca blaugrana.

E invece il centrocampista spagnolo ha sorpreso tutti ancora una volta, come fa sempre con i suoi avversari ogni volta che ha il pallone tra i piedi. La sua divisa indossata durante il Clasico di ieri, infatti, non l'ha tenuta lui né l'ha regalata a un calciatore del Barcellona.

Quel cimelio lo ha dato a Sergio Ramos, compagno di squadra in nazionale, sì, ma acerrimo rivale per antonomasia nelle sfide infinite tra catalani e Real Madrid. Anche nell'ultima di queste non sono mancati momenti di tensione tra il capitano delle Merengues e gli avversari del Barcellona (Luis Suarez e Messi in particolare), ma il suo legame con Iniesta è andato oltre a tutto questo.

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh