Ligue 1, Marsiglia-Nizza 2-1: gran gol di Balotelli, ma non basta

Gli ospiti passano in vantaggio grazie a un gran gol di SuperMario, poi arriva la rimonta con le reti di Germain e Payet

48 minuti fa

Nella 36^ giornata di Ligue 1 il Marsiglia batte il Nizza 2-1 e resta in corsa per un posto in Champions League: in classifica sono due i punti di svantaggio sul Lione secondo, e uno soltanto uno sulla terza piazza occupata dal Monaco. Riduce invece le sue possibilità di agguantare una qualificazione all'Europa League il Nizza, che ora dovrà recuperare tre lunghezze in due giornate al Rennes.

E dire che al Velodrome le cose si erano messe bene per la squadra allenata da Lucien Favre, che al 5' era passata in vantaggio grazie a un bellissimo gol di Mario Balotelli. Il vantaggio ospite dura però solo pochi minuti, perché al 13' ci pensa Valere Germain a trovare il pari.

Il gol vittoria è di Dimitri Payet, che al 72' sfrutta nel migliore dei modi il lavoro di Clinton N'Jie e deposita in rete la palla che vale i tre punti e tiene in corsa il Marsiglia per un posto in Champions League. Una qualificazione, è bene ricordarlo, che potrebbe arrivare anche con un successo nella finale di Europa League contro l'Atletico Madrid il prossimo 16 maggio a Lione.