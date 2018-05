In diretta esclusiva su Fox Sports la finale di Coppa di Francia tra la favola Les Herbiers e i campioni del PSG: appuntamento a martedì 8 maggio dalle 20.30 sul canale 204 di Sky.

Martedì 8 maggio occhi puntati sull’ultimo atto della Coppa di Francia. Allo Stade de France di Saint Denis si affrontano il Paris Saint Germain e Les Herbiers in diretta su Fox Sports alle 21.05 con la telecronaca di Edoardo Testoni e il commento tecnico di Federico Balzaretti. Lo studio pre partita, condotto da Marco Russo con ospite Ousmane Dabo, sarà in diretta sul canale dei Top Player dalle 20.30.

Il Paris Saint Germain degli sceicchi, già campione in Ligue 1 e che potrebbe vincere la sua quarta coppa di Francia consecutiva, affronterà il Les Herbiers, club semiprofessionistico che dal basso del Championat National, la terza divisione francese, è riuscito ad arrivare sino all’ultimo atto del trofeo tricolore.

Les Herbiers è un club con budget di soli due milioni di euro e che sta lottando in campionato per evitare la retrocessione fra i dilettanti. Una società solida e un allenatore, Stephane Masala, di origini italiane sarde da parte di padre e marchigiane da parte di madre in carica da dicembre. Per raggiungere la finale i ragazzi di Masala, anche se non hanno mai affrontato club di Ligue 1, hanno eliminato fra le altre Auxerre e Lens e lo Chambly in semifinale, squadra di terza divisione battuta 4-3 allo stadio di Nantes, La Beaujoire, davanti a quasi 35mila spettatori.