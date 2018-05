L'argentino, al termine del primo tempo, si sarebbe scagliato contro Hernández Hernández. C'è la conferma di Sergio Ramos...

38 minuti fa di Leonardo Mazzeo

In un Clasico infuocato, ecco un Messi dai due volti: chi è veramente l'argentino? Il giocatore irascibile che vendica Suarez intervenendo duro su Sergio Ramos (e rimediando il cartellino giallo), oppure l'artista che ha dipinto il gol del vantaggio blaugrana? Probabilmente entrambi: la Pulce ha vissuto la sfida contro il Real Madrid a 360 gradi, dalle discussioni all'esultanza per il gol. Passando per il battibecco con l'arbitro all'intervallo:

Hai fatto un casino! Ti sei ca***o addosso! Il campionato è finito, adesso basta con i regali al Real Madrid

Il numero 10 del Barcellona, ovviamente, faceva riferimento all'espulsione di Sergi Roberto, avvenuta poco prima del termine del primo tempo. Messi, secondo quanto riferito da Carosel Deportivo, dopo il duplice fischio avrebbe raggiunto Hernández Hernández scagliandosi contro di lui per la direzione di gara. Nervi tesi e clima incandescente, anche l'argentino viene risucchiato dal vortice.

Nella ripresa, comunque, l'atteggiamento dell'arbitro sembra cambiare radicalmente. Effetto Messi? In occasione del gol del vantaggio blaugrana, Suarez scalcia Varane ma non arriva nessuna segnalazione. Il gioco prosegue, l'argentino segna dopo una giocata splendida. Al 75', invece, Marcelo viene atterrato in area da Jordi Alba: il contatto c'è, il terzino brasiliano riceve un colpo allo stinco. Anche in quel caso, però, Hernández Hernández ha lasciato correre...

Getty Images. Il contatto Marcelo-Jordi Alba.

Messi contro l'arbitro all'intervallo: Sergio Ramos conferma

Tra i protagonisti dei diversi episodi del primo tempo c'è anche Sergio Ramos, che ha avuto un duro faccia a faccia con Suarez e poi ha subito l'intervenuto di Messi. Lo stesso capitano del Real Madrid, a fine partita, in mixed zone ha confermato l'accaduto:

Messi ha messo un po' di pressione all'arbitro durante l'intervallo. Non so se ci fossero o meno telecamere e non so se nel secondo tempo l'arbitro abbia cambiato modo di fischiare. Ma questo è il calcio, tutto deve rimanre sul campo di gioco...

Gol e giocate da capogiro, ma anche cartellini e scontri in campo: il più classico dei Clasicos, terminato 2-2 sotto la solita pioggia di polemiche. Che in questo caso riguardano anche Messi e la sua versione bad boy: una frase di troppo all'arbitro, poi un tiro meraviglioso di sinistro. Perché, alla fine, a parlare è sempre il campo.