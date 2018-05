Il tecnico dei blaugrana commenta l'espulsione dello spagnolo in conferenza stampa.

20 minuti fa

Il finale di primo tempo del Clasico si è trasformato in una corrida. Barcellona e Real Madrid erano sull'1-1, la tensione in campo si percepiva nonostante in palio non ci fosse nulla. Il primo scontro ha visto protagonisti Jordi Alba e Modric, poi sono stati Suarez e Sergio Ramos ad andare faccia a faccia.

L'uruguaiano è andato a terra dopo un contrasto con lo spagnolo facendo finta di aver ricevuto un colpo al volto. In difesa del capitano dei Blancos sono intervenuti Casemiro e Marcelo che hanno spinto via il Pistolero. Sia Sergio Ramos e Suarez sono stati ammoniti nell'occasione.

Non appena il gioco è ripreso, Messi è andato dritto su Sergio Ramos e lo ha messo giù prendendosi anche lui l'ammonizione. Finita qui? Macché. Sono passati pochi secondo e Sergi Roberto è stato espulso per una manata rifilata a Marcelo a palla lontana. "Mi ha colpito in faccia", ha detto Marcelo nel post-partita. Il tecnico dei blaugrana Valverde ha invece dichiarato:

Ho parlato brevemente con Sergi Roberto e mi ha detto che ha solo appoggiato una mano su Marcelo per allontanarlo. Credo che questo sia quello che è successo...