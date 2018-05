Botta e risposta tra i due difensori spagnoli prima dell'inizio del secondo tempo.

un'ora fa

Il primo tempo di Barcellona-Real Madrid si è chiuso da poco in un Camp Nou infuocato. Sul risultato di 1-1, Sergi Roberto è stato appena espulso per una manata rifilata a Marcelo e ha lasciato i suoi in inferiorità numerica.

Nel tunnel degli spogliatoi i giocatori sono pronti a fare nuovamente il loro ingresso in campo. Non si vede Cristiano Ronaldo, che rimarrà in panchina per un botta alla caviglia. Si vede invece Nacho che viene avvicinato da Piqué.

Il centrale blaugrana dice qualcosa all'orecchio del connazionale coprendosi la bocca e si allontana. La risposta del giocatore dei blancos si sente chiaramente: "Ma come fai a lamentarti? Ci hanno già dato 17 cartellini rossi! Incredibile...".

Descanso, túnel de vestuarios:

-Piqué le habla al oído

-Nacho responde: "¡Cómo te puedes quejar!" #TodosTenemosUnClásico pic.twitter.com/NP2iFgQQ6h — La Casa del Fútbol en Movistar+ (@casadelfutbol) May 6, 2018