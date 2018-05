Barcellona, tutti in piedi: è l'ultimo Clasico di Andrés Iniesta

Clasico, l'arbitro non ascolta il quarto uomo in occasione del gol di Messi

"Fallo di Suarez, fallo di Suarez", ha ripetuto il quarto uomo che però è stato ignorato dal fischietto iberico. Nel post-partita anche l'ex attaccante del Liverpool ammetterà con estrema sincerità: "Sì, poteva starci il fallo ma l'arbitro non l'ha visto". La squadra di Zidane segnerà poi il 2-2 al 72' grazie a una prodezza di Bale.

L'uruguaiano è arrivato al limite dell'area e ha servito Messi che ha eluso la marcatura di Sergio Ramose e Casemiro prima di gonfiare la rete per il momentaneo 2-1 blaugrana. Le telecamere de "El Golazo de Gol" hanno passato ai Raggi X le immagini constatando come il fallo fosse stato segnalato eccome all'arbitro Hérnandez Hérnandez.

Un fallo evidente, netto, che però non è stato ravvisato dall'arbitro Hérnandez Hérnandez. Al minuto 52 del Clasico Barcellona-Real Madrid, pochi secondi dopo una ghiottissima chance sprecata da Asensio, Luis Suarez ha tolto palla fallosamente a Varane e si è involato verso la porta difesa da Keylor Navas.

"Fallo di Suarez, fallo di Suarez", ha urlato il quarto uomo in occasione del 2-1 del Barcellona. L'arbitro Hérnandez Hérnandez lo ha però ignorato.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK