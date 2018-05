Il ds Ausilio già a lavoro per convincere il Barça: si lavora per un altro prestito con riscatto obbligatorio tra un anno. Il centrocampista: "Voglio restare ma non dipende da me".

47 minuti fa di Francesco Bizzarri

L’Inter vuole tenere Rafinha. Il giocatore, arrivato in prestito dal Barcellona nella sessione invernale di calciomercato invernale, ha conquistato tutti. Con pazienza ha lavorato a testa bassa per recuperare uno stato di forma accettabile. Poi Spalletti gli ha dato fiducia consegnandoli definitivamente le chiavi del centrocampo nerazzurro. E ieri, contro l’Udinese, è arrivato anche il primo gol in Serie A.

Una crescita costante. Mancava un giocatore così: trequartista con i piedi buoni, un uomo di gamba in fase di non possesso, un calciatore tecnico capace di saltare l'avversario. Quindici le presenze totali da quando è arrivato in Italia, dieci da titolare. Ora il rush finale per conquistare la Champions League, poi il futuro.

Rafinha sarà il primo obiettivo del calciomercato estivo dell’Inter: il ds Ausilio presto si metterà a lavoro con il Barcellona per trattare un altro prestito. Conterà molto la volontà del giocatore che ad oggi sembra chiara: vuole rimanere in nerazzurro.

Getty Images Calciomercato Inter, Rafinha vuole rimanere: Ausilio tratta con il Barcellona

Calciomercato Inter, il piano per tenere Rafinha

Il Barcellona non farà sconti, questo si sa. Eppure l’Inter, nonostante qualche limite nel calciomercato per i soliti paletti imposti dal Fair Play Finanziario, ci proverà in tutti i modi a trattenere Rafinha. Il piano riscatto è già iniziato: Piero Ausilio in settimana avvierà ufficialmente i contatti con i dirigenti blaugrana e farà una proposta concreta.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds nerazzurro ci proverà con un rinnovo del prestito fino a giugno 2019 ma con obbligo di riscatto intorno ai 40 milioni (pagamento pluriennale). Il Barcellona, ovvio, vorrebbe subito chiudere il discorso, ma ci sono margini di manovra.

Getty Images Calciomercato, Rafinha tra Inter e Barcellona: Ausilio ci proverà con i blaugrana

La volontà del brasiliano

Il figlio di Mazinho si è innamorato dell’Inter in pochi mesi, sui social scrive solo parole al miele per la sua nuova squadra. L’infortunio è alle spalle e a 25 anni ha finalmente la sua chance per diventare grande. I tifosi sono pazzi di lui.

Rimanere non dipende da me, ma voglio farlo. In testa ho solo l’Inter. Mi sono adattato rapidamente, sono felice qui. La squadra mi ha aiutato molto ed è incredibile l’affetto che ricevo dai tifosi nerazzurri

L’unico scoglio è il Barcellona. Ad Ausilio il compito di intavolare una trattativa e convincere i blaugrana. La nuova Inter targata Spalletti, con o senza Champions League a fine stagione, manterrà il suo talento. Promessa.