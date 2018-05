Ora è ufficiale: Franck Ribery ha rinnovato col Bayern Monaco fino al 2019. L'annuncio è stato dato dal club bavarese, anche se per sbaglio il classe '83 aveva precedentemente postato una foto su Instagram - prontamente rimossa - che ritraeva il momento della firma sul contratto.

Ribery, 35 anni compiuti lo scorso 7 aprile, era in scadenza a giugno 2018. Nelle recenti uscite del Bayern ha dimostrato di poter fare ancora la differenza, soprattutto nella semifinale di Champions League contro il Real Madrid dove ha fatto ballare paurosamente la difesa dei campioni d'Europa in carica.

Al Bayern dal 2007, Ribery ha commentato così la firma sul nuovo contratto:

Sono molto contento di giocare un altro anno per questo grande club. Monaco è ormai diventata una casa per me e la mia famiglia. Sono molto orgoglioso di indossare questa maglia