Nel Prudential Center di Newark, in New Jersey, va in onda il primo evento della nuova generazione dei PPV, con atleti di Raw e di SmackDown contemporaneamente.

12 minuti fa di Marco Ercole

Dopo l'appuntamento di poco meno di due settimane fa della Greatest Royal Rumble, il mondo del wrestling targato Vince McMahon è già pronto per tornare. È la notte di WWE Backlash 2018, il primo vero e proprio PPV del post-Wrestlemania 34, quello che sancisce il ritorno della vecchia formula, quella che prevede sia atleti di SmackDown che di Raw.

Nel Prudential Center di Newark, in New Jersey va in onda dunque questo Pay-Per-View, che a partire dall'una di notte vi racconteremo come sempre in diretta scritta qui su FOXSports.it.

A WWE Backlash, in palio il titolo WWE nella sfida tra AJ Styles e Shinsuke Nakamura, ma anche quelli di campione Intercontinentale attualmente detenuto da Seth Rollins, che se la dovrà vedere con The Miz, e degli Stati Uniti, con il detentore Jeff Hardy contro Randy Orton. Poi i due incontri per i titoli femminili dei due roster, quelli tra Roman Reigns e Samoa Joe, tra Daniel Bryan e Big Cass, il Tag Team Match tra la coppia composta da Braun Strowman e Bobby Lashley e quella formata da Kevin Owens e Sami Zayn.

WWE Backlash 2018, tutti i risultati

A tutte queste sfide, poi, va aggiunta quella nel kickoff di WWE Backlash, tra Bayley e Ruby Riott. Ed è proprio l'incontro tra le due ragazze di Raw ad aprire le danze di questo show, che vi racconteremo a partire dall'una. Stay tuned.