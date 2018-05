Decide un gol del turco a inizio primo tempo. Buon esordio di Capradossi, ottimo Kolarov. Farias sprecone.

39 condivisioni

06 mag 2018 di Elmar Bergonzini

Una vittoria pesantissima per la Roma. La Champions League, considerando che Lazio e Inter si affronteranno nell'ultimo turno di Serie A, è distante un solo punto. Per questo il gol di Under, servito ottimamente da Dzeko, è così importante. Diversa la situazione per il Cagliari.

La squadra allenata da Lopez, infatti, si ritrova al terzultimo posto. La situazione per i sardi comincia a essere particolarmente preoccupante. Settimana prossima giocherà a Firenze, mentre l'Udinese (quartultima a +1 dai rosoblù) è impegnata in casa del Verona già retrocesso.

La Roma ha avuto il grande merito di sbloccare subito la partita e di poter poi gestire il vantaggio. Il Cagliari, invece, ha sì lottato con il coltello fra i denti, ma ha sbagliato troppo sotto porta, sprecando alcune ottime occasioni sia con Farias che con Sau.

Vota anche tu! Il Cagliari riuscirà a salvarsi? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Il Cagliari riuscirà a salvarsi? Condividi



Serie A, le pagelle di Cagliari-Rona

Cagliari (4-4-2): Cragno 6; Faragò 6,5, Ceppitelli 6, Andreolli 6, Lykogiannīs 5,5; Deiola 6, Barella 6,5, Padoin 6 (dall'89' Han sv), Ionița 5,5 (dall'83' Cossu sv); Farias 5 (77′ Sau 5,5), Pavoletti 5,5. All.: D. Lopez 5,5.

Roma (4-2-3-1): Alisson 6,5; Bruno Peres 6 (dal 58' Florenzi 6), Fazio 6,5, Capradossi 6 (dal 69' J. Silva 6), Kolarov 6,5; Gonalons 6, De Rossi 6; Under 7 (dall'85 Schick sv), Nainggolan 6, Gerson 6; Dzeko 6,5. All. Di Francesco 6,5.

I migliori

Under 7

La decide lui, con il suo gol, come successo a febbraio nelle partite con Verona, Benevento e Udinese. Quando segna, la Roma vince sempre. Jolly sempre più importante, in questa stagione ha portato punti pesantissimi ai giallorossi. La sempre più probabile qualificazione in Champions League è anche merito suo.

Under esulta dopo il gol Under esulta dopo il gol

Alisson 6,5

Vale lo stesso discorso fatto per Under. Oggi ha deciso la partita con un paio di parate determinanti. Prima su Farias, poi su Sau. E le fa sembrare anche piuttosto semplici. In questa stagione ha portato tantissimi punti alla Roma. Uno dei punti forti della squadra, forse il migliore di tutti nel corso della stagione.

Alisson Alisson

I peggiori

Farias 5

Si è divorato due gol che pesano come un macigno sul risultato finale. Alisson si è comportato bene, ma in occasioni del genere l'attaccante deve fare gol. Quando esce i tifosi fischiano: probabilmente Lopez, forse però qualcuno ce l'ha anche con lui.

Farias in azione contro la Roma Farias in azione contro la Roma

Sau 5,5

Prende mezzo voto in più del suo compagno solo perché, entrando nel finale, non era facile incidere. La palla però gli capita e lui la spreca sparandola addosso ad Alisson. Anche quella era un'occasione da sfruttare meglio.