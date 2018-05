I titoli di oggi si concentrano sulla vittoria della Juventus contro il Bologna e sul Clasico in programma questa sera al Camp Nou.

La Juventus trova una vittoria sofferta che la porta a solamente 3 punti dalla conquista matematica del suo settimo Scudetto consecutivo, che potrebbe arrivare già oggi se il Napoli uscisse sconfitto dall'impegno casalingo contro il Torino.

I bianconeri hanno battuto il Bologna dopo essere andati all'intervallo in svantaggio per il gol di Verdi. Ma l'ingresso di Douglas Costa ha ribaltato la partita e il 3-1 finale ha permesso alla squadra allenata da Allegri di andare momentaneamente a +7 sul Napoli in classifica.

È proprio il nuovo allungo della Juventus ai danni dei partenopei a dominare sulle prime pagine dei giornali sportivi italiani della nostra rassegna stampa di oggi. In Spagna invece tutta l'attenzione è sul Clasico in programma stasera.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Juve al settimo cielo"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport titola sulla Juventus, che ieri ha sconfitto per 3-1 il Bologna grazie all'autorete di De Maio e ai gol di Khedira e Dybala. I bianconeri sono a 3 punti dal loro settimo Scudetto consecutivo.

Corriere dello Sport: "Batticuore Scudetto"

Anche il Corriere dello Sport dà spazio in prima pagina al nuovo allungo in classifica della Juventus. Se il Napoli oggi perdesse contro il Torino, la vittoria del campionato della squadra bianconera diventerebbe ufficiale.

Tuttosport: "Brivido Scudetto"

Termina la nostra rassegna stampa dei giornali italiani con Tuttosport: il quotidiano sportivo torinese si concentra sulla vittoria della Juventus e su Napoli-Torino di oggi pomeriggio. Se i granata vincessero, consegnerebbero lo Scudetto ai bianconeri.

L'Equipe: "Ça passe ou ça casse"

L'Equipe apre concentrandosi sulla giornata di Ligue 1 di oggi, ricca di partite interessanti: il Lione sfida il Troyes, il Monaco va a giocare in casa del Caen e l'Olympique Marsiglia fresco di finale di Europa League ospiterà il Nizza.

As: "Un Clásico siempre un Clásico"

Partiamo con la rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli che oggi si concentrano tutti quanti sul Clasico in programma questa sera: al Camp Nou si sfideranno Barcellona e Real Madrid, calcio d'inizio alle ore 20:45.

Sport: "El señorío pasa por aquí"

Anche il catalano Sport dedica la sua prima pagina al Clasico di questa sera. La partita di oggi sarà l'ultima contro il Real Madrid di Andrés Iniesta, che in estate lascerà la Catalogna per andare a giocare in Cina.

Mundo Deportivo: "Un Clásico especial"

L'apertura del Mundo Deportivo si concentra su Barcellona-Real Madrid di questa sera. I catalani ci arrivano da campioni di Spagna e i Blancos con la testa rivolta alla Champions League, ma il Clasico è sempre il Clasico.

Marca: "No quieren perder ni a las chapas"

Infine chiudiamo il capitolo Spagna con Marca, che ovviamente titola sul Clasico. Nella partita di stasera, Zidane ha già annunciato che i giocatori del Real Madrid non concederanno il pasillo a quelli del Barcellona.

A Bola: "De novo campeões"

L'ultimo quotidiano sportivo di oggi è il portoghese la Bola, che dedica la sua prima pagina al Porto che ha vinto matematicamente il campionato dopo lo 0-0 arrivato ieri sera nel derby fra Sporting Lisbona e Benfica.