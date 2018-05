Si torna in Europa dopo la parentesi americana e gli orari tornano canonici: in pista alle 14 sul circuito spagnolo, gara in diretta su Sky Sport MotoGP HD.

un'ora fa di Daniele Rocca

Goodbye USA, bentornata Europa. La MotoGP fa ritorno nel Vecchio Continente, a Jerez de la Frontera, con la lotta per la testa del motomondiale che si fa davvero avvincente. Dovizioso ha un solo punto di vantaggio nei confronti di Marc Marquez (46 vs 45), galvanizzato dopo la sesta vittoria consecutiva sul tracciato di Austin. Per il pilota della Ducati era fondamentale non perdere troppo terreno nei due GP disputati in terra americana.

Attenzione anche a Maverick Vinales. Lo spagnolo è arrivato secondo in Texas, conquistando il primo podio stagionale. Attualmente sono 5 i punti che lo separano dalla vetta, occupata come detto da Desmo Dovi. Più attardato Valentino Rossi, che tra Argentina e Stati Uniti ha portato a casa appena 13 punti.

La quarta tappa del campionato MotoGP sarà indicativa dei reali valori in campo. Lo scorso anno a trionfare fu Dani Pedrosa, precedendo Marquez e Lorenzo, che formarono un podio tutto spagnolo. Su questo tracciato sono loro i favoriti, anche se Dovizioso non ha alcuna intenzione di cedere il passo e ha assolutamente bisogno di tornare sul podio per cullare il sogno mondiale.

MotoGP, dove vedere il GP di Jerez in TV e streaming

In questo scenario non va sottovalutata la voglia di rivalsa di Valentino Rossi. Ancora col dente avvelenato dopo l'affronto subito da Marquez in Argentina. Una manovra che allo spagnolo è costata una pesante penalizzazione, mentre al Dottore una caduta del tutto imprevista. Entrambi usciti con zero punti da Termas de Rio Hondo, non hanno avuto occasione di incrociare le spade ad Austin.

#SpanishGP STATS 📊@ValeYellow46 is the most successful rider at the Jerez circuit with 9️⃣ wins; 1️⃣ victory in both the 125cc and 250cc classes to add to his 7️⃣ in the premier class pic.twitter.com/Wzqf4d7HCm — MotoGP™🇪🇸🏁 (@MotoGP) May 2, 2018

Ecco un altro elemento che aggiunge molto pepe alla MotoGP e al Gran Premio di Jerez in programma per domenica 6 maggio. La gara, come di consueto, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 di Sky. Per tutti coloro che volessero seguire l'evento in streaming potranno farlo su NowTv, la internet tv di Sky che si può trovare al link www.nowtv.it/sport/.

Il programma del Gran Premio di Jerez

