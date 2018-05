La più importante federazione di wrestling al mondo ha donato a Guardiola e ai suoi uomini una cintura personalizzata, complimentandosi per l'eccellente stagione che sta per concludersi.

2 condivisioni

un'ora fa di Simone Cola

Si è svolta oggi all'Etihad Stadium la festa per il quinto titolo di Premier League nella storia del Manchester City, il primo con Pep Guardiola in panchina. Al termine di un pari senza emozioni né gol contro l'Huddersfield giocatori e tifosi hanno potuto festeggiare la vittoria di un campionato condotto in testa dall'inizio alla fine e che potrebbe segnare l'inizio di un vero e proprio ciclo, almeno stando alle dichiarazioni del tecnico e della dirigenza.

Il Manchester City ha letteralmente dominato l'edizione 2017/2018 della Premier League, centrando la serie-record di 18 vittorie consecutive e diventando la squadra più veloce di sempre nel raggiungere quota 100 gol segnati in una stagione. Risultati eclatanti, traguardi importanti che non solo testimoniano la bontà del lavoro svolto da Guardiola in un calcio che molti avevano pronosticato non adatto alle sue caratteristiche, ma che hanno avuto talmente eco da arrivare oltreoceano, nella sede della WWE, la più importante federazione di wrestling al mondo.

Ripetendo il bel gesto compiuto già nella scorsa stagione nei confronti del Chelsea, la WWE ha deciso di premiare la vittoria in campionato di Guardiola e dei suoi uomini facendo loro dono di una cintura di campione del mondo personalizzata, recante cioè sulle placche laterali il logo del Manchester City e aggiungendo al dono un messaggio di congratulazioni via Twitter da parte di Triple H, marito della figlia del proprietario Vince McMahon e uomo-chiave della compagnia.

Most consecutive wins in a season. Fastest team to score 100 goals in a season.

Winners of the @PremierLeague title.



From @WWE to @ManCity... Congratulations! #Champions pic.twitter.com/TW11a0p6p0 — Triple H (@TripleH) May 6, 2018

Il Manchester City vince la Premier e la WWE lo premia con un titolo personalizzato

Nonostante siano due mondi completamente diversi tra loro, il calcio e il wrestling hanno più di una connessione: molti lottatori, soprattutto quelli provenienti dall'Europa, seguono lo sport più popolare del pianeta e hanno una propria squadra del cuore, mentre non sono pochi i calciatori che allo stesso tempo seguono le evoluzioni sul ring degli atleti WWE, compagnia che di fatto detiene il monopolio mondiale della disciplina.

Così la cintura personalizzata è stata parte della festa che si è svolta sul terreno di gioco subito dopo la partita con l'Huddersfield, venendo indossata con orgoglio da Gabriel Jesus e Raheem Sterling mentre la squadra festeggiava con i tifosi dopo la celebrazione privata avvenuta in Italia nei giorni scorsi. La conquista della Premier League è soltanto il primo passo di un ciclo che promette trionfi a non finire: nonostante i grandi risultati ottenuti il City interverrà ancora sul mercato, per rendere sempre più forte una squadra che in certi momenti della stagione ha sfiorato la perfezione.

Molto belli gli omaggi di alcuni tifosi "Citizens", che hanno voluto omaggiare e augurare il meglio a Sir Alex Ferguson, leggendario tecnico dei rivali cittadini del Manchester United che in questo momento si trova in ospedale in gravi condizioni. Gesti non consueti né scontati che ogni appassionato sicuramente apprezzerà.