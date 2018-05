Segui la diretta scritta del Clasico.

28' - Ancora Cristiano vicinissimo al gol! Kross serve il portoghese che controlla e col mancino cerca l'angolo lontando: palla di un soffio fuori.

27' - Occasionissima per Cristiano Ronaldo! Modric ruba palla a centrocampo e si inventa un filtrante delizioso per il numero 7 che si presenta davanti a ter Stegen e gli calcia addosso.

24' - Attacca il Real Madrid: cross di Nacho, stacca Cristiano Ronaldo che non trova il bersaglio grosso.

19' - Messi lancia lungo per Jordi Alba che colpisce al volo in spaccata ma non trova la porta.

18' - Sembra che Cristiano Ronaldo ce la faccia a restare in campo.

17' - Cristiano Ronaldo è rientrato in campo zoppicando, vediamo se ce la farà a continuare.

15' - Si è fatto male Cristiano Ronaldo in occasione del gol, il portoghese resta a terra dolorante.

14' - PAREGGIA IL REAL MADRID! GOL DI CRISTIANO RONALDO! Il portoghese dà il via all'azione, serve di tacco Kroos che mette in mezzo sul secondo palo. Benzema di testa rimette al centro dove CR7 in spaccata anticipa Piqué e mette dentro a porta vuota. Per Cristiano è il 18esimo gol in un Clasico: eguagliato Di Stefano!

13' - Ancora pericoloso il Barcellona! Suarez reclama un rigore! Combinazione in area tra Sergi Roberto e Suarez che a due passi dalla porta prova il colpo di tacco e poi cade a terra. L'arbitro lascia proseguire, l'uruguaiano è una furia.

12' - Primo giallo della partita: punito Nacho per un intervento da dietro su Suarez.

10' - GOL DEL BARCELLONA! Suarez sblocca il Clasico! Sulla destra c'è una prateria per Sergi Roberto, che avanza e crossa sul secondo palo dove Suarez colpisce al volo e bica Navas.

9' - Navas anticipa Messi, ma è tutto fermo per fuorigioco della Pulce.

8' - Bale in mezzo per Cristiano Ronaldo, Piqué salta più in alto del portoghese e sventa il pericolo.

7' - Cristiano Ronaldo, sempre posizionato a sinistra, rientra sul destro e prova il tiro da posizione impossibile: palla tra le braccia di ter Stegen.

5' - Primo spunto di Cristiano Ronaldo, ricoperto dai fischi del Camp Nou. Il portoghese riceve sull'out di sinistra, fa un paio di finte e mette in mezzo un cross che è preda di ter Stegen.

5' - Punizione per il Barcellona da posizione molto defilata: calcia Messi ma il suo sinistro è un passaggio per Navas.

4' - La prima occasione è per il Barcellona! Messi tocca per Suarez che calcia di prima intenzione trovando il piede di Varane.

2' - Barcellona in campo con maglia a strisce verticali blaugrana su pantaloncini e calzettoni blu, Real Madrid in completo total white.

1' - Partiti!

PRIMO TEMPO

20.43 - Squadre in campo, manca ormai pochissimo al fischio d'inizio dell'arbitro Alejandro José Hernández Hernández.

Il giorno del Clasico è arrivato. Stasera al Camp Nou - in diretta alle 20.45 su Fox Sports - si sfidano Barcellona e Real Madrid per la 36esima giornata di Liga. Era dal maggio 2008 che non si assisteva a un Clasico con una delle due squadre già campione di Spagna: oggi sono i blaugrana ad aver già festeggiato, allora i blancos che vinsero 4-1 al Bernabeu.

La squadra di Valverde ha vinto anche la Coppa del Re battendo 5-0 il Siviglia in finale, quella di Zidane ha invece la possibilità di vincere la Champions League per la terza volta consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni: il 26 maggio allo Stadio Olimpico di Kiev le merengues affronteranno il Liverpool

Liga, le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid

Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde schiera i suoi con un 4-3-3 con ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti e Jordi Alba a formare il quartetto difensivo; in mediana Rakitic, Sergio Busquets e Iniesta (è il suo ultimo Clasico), davanti Messi, Luis Suarez e Coutinho.

Risponde Zidane con un 4-3-3 in cui spicca la presenza della BBC: Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo compongono il tridente offensivo. In porta c'è Keylor Navas, in difesa Nacho, Varane, Sergio Ramos e Marcelo, a centrocampo spazio a Modric, Casemiro e Kroos.

Barcellona (4-3-3) - Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suarez, Coutinho. All.: Valverde

Real Madrid (4-3-3) - Keylor Navas; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo. All.: Zidane.