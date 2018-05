A fine partita è andato in scena l'auto-pasillo del Barcellona: lo staff tecnico blaugrana si è schierato su due file e ha omaggiato i giocatori.

06 mag 2018

Se ne è parlato per ore, giorni, mesi. Pasillo sì o no? Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane era stato subito in chiaro: "Non faremo il pasillo al Barça (fresco campione di Spagna, ndr) perché loro per primi hanno rotto la tradizione". Il francese si riferisce al mancato pasillo dei blaiugrana dopo il trionfo dei blancos al Mondiale per Club nello scorso dicembre.

Nessuna sorpresa quindi se prima del fischio d'inizio del Clasico valido per la 36esima giornata di Liga non c'è stato nessun omaggio ai campioni di Spagna. Le due squadre sono entrate in campo e hanno subito iniziato a battagliare come sempre nonostante in palio non ci fosse nulla. Alla fine la partita è terminata 2-2.

E dopo il triplice fischio di Hernandez Hernandez, con il Real Madrid già negli spogliatoi, Gerard Piqué ha preso in mano la situazione, si è fatto dare un microfono e ha detto al Camp Nou: "Dato che siamo in famiglia e nessun altro ha voluto farci il pasillo, chiedo allo staff tecnico di farcelo...". Al Camp Nou il primo caso di auto-pasillo.

Piqué: "Como estamos casi en familia y nadie nos ha querido hacer el pasillo, le pido al staff que nos lo haga y nos vamos al vestuario" Mi presidente. pic.twitter.com/HKBMo0lNIs — FantasyFCB (@Fantasy_FCB) May 6, 2018

🎥AUTOPASSADÍS. El cos tècnic del Barça fa el passadís als jugadors #frac1 pic.twitter.com/rsexSeIIkz — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) May 6, 2018