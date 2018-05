Clasico, Barcellona-Real Madrid: Isco non convocato. C'è Varane

Il giocatore non ha recuperato dopo l'infortunio alla spalla: non sarà della partita

un'ora fa

Il Real Madrid ha ufficializzato le convocazioni in vista della sfida di stasera del Camp Nou contro il Barcellona: non ci sarà Isco, che non ha recuperato pienamente l'infortunio alla spalla sinistra, e Zidane ha preferito non rischiarlo nel Clasico di stasera (in onda su Fox Sports alle 20.45), in vista della finalissima di Champions League del prossimo 26 maggio contro il Liverpool. Tra i 19 convocati c'è Varane, che ha saltato l'ultimo allenamento con i Blancos e non è detto che parta tra gli 11 titolari.

Clasico: i convocati del Real Madrid

Portieri: Navas, Casilla, Luca.

Difensori: Vallejo, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Theo.

Centrocampisti: Kroos, Modric, Casemiro, Asensio, Kovacic, Ceballos.

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, L. Vázquez.