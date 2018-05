Il quotidiano inglese rivela: ci sarebbe l'accordo per il trasferimento del serbo ai Red Devils. Il centrocampista è valutato circa 90 milioni di euro.

2 condivisioni

un'ora fa di Daniele Minuti

Gli ultimi due anni di Milinkovic-Savic in Serie A hanno mostrato al calcio italiano un centrocampista giovane e con prospettive di crescita incredibili. Il primo termine di paragone che viene in mente pensando al laziale è Paul Pogba per via dello strapotere fisico abbinato ad eccellenti qualità tecniche che accomuna i due giocatori.

Il centrocampista serbo è sicuramente il pezzo più pregiato del club di Claudio Lotito e oggi dall'Inghilterra arriva la notizia secondo la quale il classe '95 potrebbe ripercorrere proprio le orme dell'ex giocatore della Juventus.

Il Sun infatti dà per fatto il passaggio di Milinkovic-Savic al Manchester United che sarà ufficializzato all'apertura della finestra estiva di calciomercato. E la valutazione del giocatore si aggirerebbe attorno ai 90 milioni di euro.

Getty

Calciomercato, dall'Inghilterra: "Fatta per Milinkovic-Savic al Manchester United"

Stando a quanto riportato dal quotidiano inglese, l'acquisto di Milinkovic-Savic sarebbe un'esplicita richiesta di calciomercato di José Mourinho, che avrebbe avuto un ruolo in prima persona nella trattativa con Mateja Kezman, suo ex giocatore e attuale procuratore del laziale.

Nell'articolo del tabloid però non c'è accenno ad un accordo con il club di Lotito che, come noto, è un osso durissimo per quanto riguarda certi affari. Ma se le cifre venissero confermate Milinkovic-Savic diventerebbe il secondo colpo di calciomercato più costoso della storia dei Red Devils proprio dopo Pogba.

Si attendono conferme anche dal lato della Lazio, che chiuderebbe la sua cessione più remunerativa. Ma se la squadra biancoceleste riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League, è possibile che la dirigenza biancoceleste faccia di tutto per trattenere in squadra i giocatori migliori. Anche rifiutare un'offerta da quasi 90 milioni di euro.