Il successo casalingo contro il Bologna avvicina la Juventus al suo settimo Scudetto consecutivo e nella rosa dei Campioni d'Italia in carica ci sono solamente 5 giocatori che li hanno vinti tutti quanti: Buffon, Barzagli, Chiellini, Marchisio e Stephan Lichsteiner.

Per il terzino svizzero però, l'eventuale vittoria di questo campionato sarà l'ultima con la maglia bianconera: alla fine della partita infatti l'ex giocatore della Lazio ha dichiarato che alla fine di questa stagione andrà via da Torino.

Arrivato dal club capitolino nell'estate del 2011, Lichsteiner fu uno dei primi colpi di calciomercato del nuovo corso della Juventus che l'anno prima aveva rivoluzionato la dirigenza e si apprestava a ripristinare il suo dominio sul calcio italiano.

Nelle interviste post partita dopo la vittoria contro il Bologna, Lichsteiner ha parlato ai microfoni di Premium Sport e alla domanda su quale sarà la sua squadra nella prossima stagione, ha risposto in maniera chiara: non sarà la Juventus.

Non so dove giocherò ma di sicuro questi saranno i miei ultimi 14 giorni alla Juventus. Sono stato benissimo qui ma c'è bisogno di nuovi stimoli.

Il terzino 34enne, che segnò il primo gol ufficiale allo Juventus Stadium in quella sfida contro il Parma che inaugurò la nuova casa dei bianconeri, ha però rivelato che il suo trasferimento nella sessione estiva di calciomercato lo porterà fuori dall'Italia

Non tradirò la Juventus, andrò via dalla Serie A. Non posso dire dove perché non ho ancora firmato niente.