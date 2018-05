Bundesliga, Lipsia-Wolfsburg 4-1: spiraglio Champions League

I padroni di casa interrompono un digiuno di vittorie che durava da cinque partite.

Il Lipsia batte il Wolfsburg 4-1 e resta al sesto posto in classifica in Bundesliga. Vittoria fondamentale in chiave europea, con i padroni di casa che mantengono la posizione utile per la qualificazione all'Europa League e tengono ancora accesa una piccola speranza chiamata Champions. Drammatica invece la situazione per il Wolfsburg, al terzo KO consecutivo e ora con tre punti da recuperare al Friburgo quart'ultimo: la retrocessione si fa sempre più vicina.