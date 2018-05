Clasico, Barcellona-Real Madrid: Isco non convocato. C'è Varane

Barcellona-Real Madrid: Messi cerca vendetta, rosso per Sergi Roberto

Espulsione giustissima di #SergiRoberto che tira un pugno a #Marcelo Manca un rigore per il Barcellona e un rosso per il Real! #BarcelonaRealMadrid pic.twitter.com/0sfwO5AogZ

A rimetterci per tutti, praticamente allo scadere della prima frazione, è Sergi Roberto che colpisce al volto Marcelo e viene spedito anzitempo negli spogliatoi: rosso diretto.

Alta tensione negli ultimi minuti del primo tempo del Clasico tra Barcellona e Real Madrid . Tutto ha inizio con uno scontro tra Suarez e Sergio Ramos, si accendono gli animi e l'arbitro Hernandez prova a placarli rifilando un cartellino giallo ai due protagonisti. Ma è solo l'inizio della corrida: riprende il gioco, ed è la volta di Lionel Messi , che cerca vendetta, punta Sergio Ramos sulla sinistra e lo butta giù con un fallo al limite del regolamento. Rischia grosso l'argentino, solo ammonito, e rischia ancora di più Gareth Bale qualche secondo dopo per l'intervento su Umtiti. Gallese graziato.

