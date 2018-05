I bianconeri soffrono e vanno sotto ma vincono con la forza dei nervi: decisivi il brasiliano e Khedira. Bene Verdi nei rossoblu.

05 mag 2018 di Elmar Bergonzini

Una Juventus a due volti si avvicina con decisione alla vittoria del settimo scudetto di fila. Se il primo tempo la squadra di Allegri è lenta e impacciata nella ripresa, con l'ingresso di Douglas Costa, cambia ritmo. In Serie A la classifica dice +7 sul Napoli (che gioca domani con il Torino). Eppure i bianconeri hanno faticato non poco nell'anticipo contro il Bologna.

I segnali negativi visti contro l'Inter si sono palesati anche questa sera. La Juventus atleticamente non è nelle migliori condizioni possibili. Ha faticato tremendamente contro il Bologna. Si è ritrovato sotto a fine primo tempo, poi l'ha ribaltata. Ma con molta fortuna e grazie ai singoli. Su tutti Douglas Costa.

La Juventus ha pareggiato grazie a un autogol di De Maio, poi ha preso il largo con due assist perfetti dell'esterno brasiliano preso la scorsa estate dal Bayern Monaco. Ora, a patto di battere il Verona (già retrocesso) all'ultima, i bianconeri possono anche perdere con la Roma e laurearsi comunque campioni.

Serie A, Juventus-Bologna: le pagelle

JUVENTUS (4-3-3): Buffon 6,5; Cuadrado 5,5 (dal 72' Lichtsteiner) 6, Barzagli 6, Rugani 5, Asamoah 5,5; Khedira 6,5, Marchisio 6, Matuidi 5,5 (dal 46′ Douglas Costa 7,5); Dybala 6, Higuain 5,5, Alex Sandro 6 (dall'84' Bernardeschi sv).

BOLOGNA (3-5-2): Mirante 6; De Maio 5, Romagnoli 5,5, Krafth 5 (dal 60′ Torosidis 5,5); Mbaye 6, Nagy 6, Crisetig 6, Poli 6,5, Keita 6; Verdi 6,5 (dal 73' Destro 6), Avenatti 6,5 (dal 66' Palacio 6).

I migliori

Douglas Costa 7,5

In una partita molto più complicata di quanto si potesse pensare entra in campo con la Juventus sotto di un gol e, con due assist, le permette di guadagnare 3 punti fondamentali in ottica scudetto. Scatti, veroniche, sovrapposizioni ma soprattutto gli assist. Decisivo. Ed è anche dir poco.

Verdi 6,5

Segna il rigore che spaventa la Juventus, mette in difficoltà la difesa bianconere con le sue accelerazioni continue. Per un attimo a Napoli avranno pensato che potesse regalare lo scudetto a Sarri e De Laurentiis pur dopo il grande rifiuto di gennaio. Ma alla fine l'illusione è svanita.

I peggiori

Rugani 5

Da lui ci si aspettava tanto, non soltanto oggi. Doveva essere il futuro, il sostituto di Barzagli e Chiellini, ma troppo spesso va in difficoltà. Oggi commette il fallo da rigore che rischia di compromettere tutto il campionato bianconero. Gli va bene perché ci poteva anche stare il rosso.

Krafth 5

Nel momento di grande difficoltà della Juventus ha il colpo del ko: spara però la palla addosso a Buffon e spreca l'occasione del 2-1. Da quel momento la squadra di Allegri viene fuori e si riprende i 3 punti. Con più decisione però Krafth avrebbe potuto essere decisivo. Non soltanto per oggi...