Il tecnico giallorosso parla in vista della trasferta in Sardegna, tornando sull'eliminazione dalla Champions League: "L'obiettivo è tornarci subito".

un'ora fa

Un'eliminazione che brucia e allo stesso tempo riempie d'orgoglio: la Roma torna a concentrarsi sul campionato italiano dopo l'inutile vittoria di mercoledì contro il Liverpool che ha sancito il passaggio del turno dei Reds.

Oggi il tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco ha parlato nella conferenza stampa tenuta alla vigilia di Cagliari-Roma, partita fondamentale per i capitolini che devono vincere per tenere a distanza le rivali nella corsa alla Champions League.

Abbiamo ancora qualche scoria sia fisica che mentale. Strootman e Perotti mancheranno ma dobbiamo essere pronti: col Cagliari sarà una battaglia, loro lottano per la salvezza.

Inevitabile tornare sulla partita di mercoledì, serata particolarmente emozionante non soltanto per tutti i tifosi giallorossi ma anche per lo stesso Di Francesco che si è detto orgoglioso di quanto visto allo Stadio Olimpico.

Mercoledì è stata un'emozione grandissima. È bello vedere che stiamo ritrovando spirito di appartenenza, ora il nostro obiettivo dev'essere tornare in Champions per rivivere serate così.

Parole cariche di orgoglio quelle dell'allenatore della Roma, che ha portato i suoi sostenitori a sognare una finale di Champions League che sembrava solo utopia in estate. E il prossimo obiettivo è mantenere la Lupa in alto, anche fuori dai confini italiani.