Buffon: "Non mi pento di ciò che ho detto. Ho difeso la mia squadra"

Esattamente come il caso Pallotta, anche quello relativo alla posizione della Juventus sarà giudicato soltanto alla fine dell'estate: il consiglio UEFA si riunirà a Nyon il 31 agosto, data in cui verranno prese le decisioni su queste due indagini, che potrebbero costare multe molto salate ad entrambi i club di Serie A.

L'indiscrezione arriva dalle pagine della Gazzetta dello Sport: il quotidiano rosa rivela che il fascicolo dovrebbe essere aperto la settimana prossima e verranno valutate le parole arrivate dopo la cocente eliminazione della Juventus per mano dei Blancos. In particolare ci sarà la lente d'ingrandimento sulle dichiarazioni di Buffon, Chiellini, Benatia e del presidente Agnelli , furiosi contro l'operato dell'arbitro inglese Oliver.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK