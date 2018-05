In Italia i titoli dei giornali sportivi sul campionato mentre in Spagna ci si proietta verso il Clasico in programma domani.

3 ore fa di Daniele Minuti

Il campionato italiano si avvia verso le ultime battute e nelle prossime 3 giornate si decideranno finalmente gli infiniti duelli per la conquista dello Scudetto, per la corsa ad un posto nella prossima Champions League e per la salvezza.

La Juventus questa sera ospita il Bologna per trovare la prima delle 2 vittorie che le servono per diventare matematicamente Campione d'Italia per la settima stagione consecutiva, titolo che potrebbe arrivare anche domani in caso di vittoria coi rossoblu e poi di sconfitta del Napoli.

È il campionato (e il futuro dei suoi protagonisti) il tema principale della rassegna stampa odierna, mentre in Spagna l'attenzione è già rivolta a Barcellona-Real Madrid di domani sera. Un Clasico che ha poco in palio per quanto riguarda la Liga ma è comunque una partita attesissima.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Io, Mister Scudetto"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide fra diversi temi: la lotta Scudetto, con un'intervista a Douglas Costa, e il Giro d'Italia, che ieri è partito con la prima tappa di Gerusalemme vinta da Dumoulin.

Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Cambiamo il calcio"

L'apertura del Corriere dello Sport è dedicata al presidente del CONI Malagò che rilascia un'intervista esclusiva al giornale romano. Altre parole si guadagnano il taglio alto, quelle del presidente del Napoli De Laurentiis.

Corriere dello Sport

Tuttosport: "Che fine faranno"

La rassegna stampa dei giornali sportivi italiani termina con Tuttosport: il quotidiano torinese titola sui due allenatori che si stanno giocando lo Scudetto, Allegri e Sarri, che nella prossima stagione potrebbero lasciare le rispettive panchine.

Tuttosport

L'Equipe: "24 heures de folie"

Iniziamo a guardare alle prime pagine dei quotidiani sportivi esteri con il francese l'Equipe, che riporta le 24 di festeggiamenti di giocatori e tifosi dell'Olympique Marsiglia dopo la qualificazione alla finale di Europa League.

Equipe

As: "Madrid capital de Europa"

Il primo dei giornali spagnoli di oggi è il madrileno As, che esalta i risultati europei delle due squadre della capitale: Atletico Madrid e Real Madrid sono le favorite per le finali di Europa League e Champions League.

As

Sport: parla Coutinho

Il giornale catalano Sport intervista Coutinho a 24 ore dal suo primo Clasico. Il giocatore brasiliano ha parlato dei suoi primi mesi con la maglia del Barcellona e ha definito Andrés Iniesta un giocatore insostituibile.

Sport

Mundo Deportivo: "Pasillo a Iniesta"

Anche il Mundo Deportivo si concentra sul Clasico che andrà in scena domani sera. La sfida del Camp Nou avrà un significato particolare per Andrés Iniesta, che giocherà la sua ultima partita contro il Real Madrid.

Mundo Deportivo

Marca: "Neymar quiere jugar con CR7"

L'apertura di Marca è dedicata al calciomercato del Real Madrid e in particolare sulla volontà di Neymar. Il fenomeno del Paris Saint-Germain starebbe mostrando ancora interesse di giocare con la maglia dei Blancos.

Marca

A Bola: "Vale ouro"

L'ultimo quotidiano della rassegna stampa odierna è il portoghese La Bola, che dedica la sua prima pagina all'attesissimo derby di questa sera fra Sporting Lisbona e Benfica. Le due squadre sono seconde in classifica a pari merito dietro al Porto.