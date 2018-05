Lazio, dopo Immobile infortunato anche Inzaghi: 2 costole fratturate

Disavventura per il tecnico biancoceleste, che si è fatto male giocando a teqball in palestra scherzando poi in conferenza: "Ma per la partita ho recuperato".

Getty

2 condivisioni

un'ora fa

Share Condividi Twitta

La Lazio continua la sua corsa alla qualificazione in Champions League e i biancocelesti nel rush finale dovranno fare a meno del loro giocatore più rappresentativo: quel Ciro Immobile che è in testa alla classifica dei marcatori e che potrebbe forse tornare per l'ultima giornata. #Inzaghi 🗣️ Domani avremo assenze pesanti: @ciroimmobile, #Parolo e #Radu sono giocatori importanti che hanno fatto bene ma la nostra forza è il gruppo, non le individualità #LazioAtalanta — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 5, 2018 A sostituire il bomber sarà il centravanti di riserva Caicedo, anche perché c'è stato un infortunio per l'altro attaccante che siede sulla panchina biancoceleste: proprio Simone Inzaghi, che oggi in conferenza ha rivelato di essersi fatto male in a Formello. L'allenatore si è infatti fratturato 2 costole giocando in palestra con i suoi giocatori a teqball, una sorta di incrocio fra il calcio-tennis e il ping pong. Una botta dolorosa su cui però Inzaghi ha voluto scherzare in conferenza stampa. Sono pieno di fasciature, però per la partita di domani ho recuperato.