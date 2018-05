Giro d'Italia 2018: dove vederlo in tv e in streaming

Al terzo posto dietro al ciclista veneto e Mareczko è arrivato Sam Bennet. La maglia rosa intanto lascia il vincitore della prima tappa Tom Dumoulin per essere indossata dall'australiano Rohan Dennis della Bmc che ha vinto il traguardo volante di Cesarea.

Nella seconda tappa del 101° Giro d'Italia a trionfare è Elia Viviani , che ha bruciato in volata Mareczko. Il campione olimpico all'edizione dei giochi di Rio de Janeiro 2016 ha vinto la sua seconda tappa in carriera dopo quella di Genova nel 2015.

Nella seconda delle 3 tappe in Israele, il campione olimpico brucia Mareczko in volata. L'australiano della Bmc si prende la maglia da Dumoulin.

