Serie A, Juventus-Bologna: i pronostici e le quote dei bookmakers

Serie A, lotta salvezza più aperta che mai: sei squadre in 9 punti

* Una partita in più

Nell'anticipo serale la Juventus ha battuto il Bologna aumentando momentaneamente il suo vantaggio sul Napoli nella classifica Serie A fino a 7 punti. I bianconeri hanno vinto per 3-1 grazie all'autogol di De Maio e alle reti di Khedira e Dybala.

Dopo il Benevento, il massimo campionato italiano saluta anche il Verona. Il Milan batte i gialloblù per 4-1 a San Siro nell'anticipo della 36esima giornata e condanna la squadra di Pecchia al penultimo posto della classifica Serie A . I rossoneri salgono al sesto posto in attesa dei risultati di domenica.

I bianconeri soffrono ma vincono 3-1 contro i rossoblu, allungando momentaneamente sui partenopei. Il Verona perde contro il Milan e retrocede in Serie B.

Con il tuo consenso, questo sito internet utilizza cookies di terze parti per migliorare la tua esperienza. Puoi conoscere di più sul nostro utilizzo dei cookies e su come modificare le impostazioni nella nostra Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all'utilizzo dei cookies.

OK