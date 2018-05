Serie A, lotta salvezza più aperta che mai: sei squadre in 9 punti

Bene anche Cutrone, che alla sua stagione d'esordio si avvicina alla doppia cifra nella classifica marcatori Serie A . Il giovane centravanti del Milan è andato in rete contro il Verona portando il suo bottino personale a 9 gol.

Un altro gol per il grande campionato di Paulo Dybala : la rete della Joya che porta la sua Juventus sul 3-1 contro il Bologna permette al numero 10 dei bianconeri di arrivare a quota 22 reti in questo campionato andando al terzo posto nella classifica marcatori Serie A.

La Joya segna la rete del 3-1 della Juventus contro il Bologna. Cutrone va in gol con il Verona e si avvicina alla doppia cifra.

